Neoenergia Elektro, responsável pela distribuição de energia na cidade trouxe algumas dicas sobre economia neste período

publicado em 29/05/2024

A Neoenergia divulgou ontem, um comunicado com dicas aos consumidores com dicas para redução de consumo (Foto: A Cidade)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

A primeira queda significativa das temperaturas chegou no noroeste paulista e promete continuar na região até no feriado religioso de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30). Com a frente fria, o aumento da conta de energia é praticamente inevitável, já que o consumo aumenta relativamente com relação a diversos aparelhos domésticos.

Diante dessa realidade, Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Votuporanga e região, divulgou ontem, um comunicado com dicas aos consumidores, para a economia de energia nesse período.

De acordo com a empresa, o uso de aparelhos elétricos aumenta durante os dias mais frios, consequência do uso mais frequente de aparelhos ligados a rede elétrica, como chuveiro, máquinas de secar roupas, aquecedor, entre outros.

O chuveiro elétrico é um dos maiores vilões com relação ao consumo de energia nas residências, durante o frio as pessoas tendem a passar mais tempo no banho, e na maioria das vezes usam o aparelho no modo inverno, o que leva um consumo maior de energia e pode representar mais de 30% no valor total da fatura. A empresa ainda aconselha que o ideal é planejar o banho para horas mais quentes no decorrer do dia, pois assim é possível evitar usar o chuveiro na capacidade máxima.

O mesmo risco de consumo de energia se apresenta nas residências que têm as torneiras elétricas. O recomendado pela equipe da Neoenergia, é lavar louças em horários do dia em que a temperatura está mais elevada, para evitar usar a água quente.

Os moradores que utilizam o aquecedor elétrico, também se faz necessário ficar em alerta durante o período da frente fria para não ser surpreendido na hora do débito da conta. O recomendado é evitar deixar o aparelho ligado por muito tempo, com o uso apenas em situações necessárias e com as janelas e portas fechadas quando o equipamento estiver em uso.