Movimento questiona as falas da aluna que disse estar sendo prejudicada pela paralisação e pediu uma solução para o conflito

publicado em 23/05/2024

O Comando Local de Greve dos servidores do Campus Votuporanga do IFSP se manifestou sobre reportagem do A Cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O CLG (Comando Local de Greve) dos servidores do Campus Votuporanga do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) encaminhou nesta quarta-feira (22), uma nota ao A Cidade sobre a reportagem veiculada na última edição a respeito dos 30 dias de paralisação. O movimento questiona as falas da aluna que concedeu entrevista ao jornal e disse estar sendo prejudicada pela paralisação.

No documento, os grevistas afirmam que não procede a informação da estudante ouvida pela reportagem de que a greve tenha sido deflagrada sem organização. A nota diz ainda que o comando local de greve compreende a preocupação dos estudantes com o futuro e reforça que, até o momento, não houve sinalização do Governo Federal sobre a Recomposição Orçamentária.

Confira a nota em seu inteiro teor:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Comando Local de Greve (CLG) dos servidores do Campus Votuporanga do IFSP remete esclarecimentos ao veículo jornalístico A Cidade Votuporanga, de Votuporanga-SP, sobre notícia veiculada na edição impressa de 22/05/2024:

O Comando Local de Greve (CLG), em face da publicação da notícia intitulada “Greve no IFSP de Votuporanga completa hoje 30 dias”, veiculada na edição impressa de 22/05/2024 do jornal A Cidade Votuporanga esclarece que:

- A greve da Educação Pública Federal começou em 11/03/2023, com a deflagração por parte dos técnico-administrativos das Universidades Federais (UFs), representados pela Fasubra; O ingresso dos servidores docentes e técnico-administrativos dos Institutos Federais ocorreu oficialmente em 03/04/2024, representados pelo Sinasefe;

- O Campus Votuporanga foi uma das últimas unidades do IFSP a aderir, tendo iniciado o movimento paredista em 22/04/2024, quando a greve nacional já repercutia no noticiário; O ingresso dos professores das Universidades Federais (UFs) ocorreu em 15/04/2024;

- A adesão dos servidores do Campus Votuporanga ocorreu após percurso republicano e democrático, conforme segue:

I) Reunião dos servidores em 04/04/2024 tratou sobre a condição orçamentária do campus e das carreiras dos trabalhadores da educação federal;

II) Assembleia em 10/04/2024 debateu a greve nacional e definiu uma paralisação de 24 horas no dia 17/04/2024, de modo que o máximo de servidores, favoráveis e contrários à greve pudesse participar, opinar e votar no período vespertino;

III) Nos dias 15/04 e 16/04/2024 houve atividades educativas com os estudantes dos cursos técnicos e superiores no Anfiteatro da unidade sobre o tema greve e educação pública, organizadas pelo então Comando Local de Mobilização (CLM).

IV) Assembleia em 17/04/2024 debateu o tema greve nacional, a pauta de reivindicações e, por ampla maioria, ficou decidida a adesão do Campus Votuporanga a partir de 22/04/2024;

V) No dia 18/04/2024, no Anfiteatro, os estudantes dos cursos técnicos e superiores tiveram reunião com o Comando Local de Greve (CLG) e contato com a pauta de reivindicações do movimento paredista, tendo ocorrido o esclarecimento de dúvidas sobre a greve.

Logo, não procede a informação da estudante ouvida pela reportagem de que a greve tenha sido deflagrada sem organização e decidida numa quinta-feira, pois a assembleia de 17/04/2024 ocorreu numa quarta-feira. Ademais, naquele momento, a maioria das unidades do IFSP já havia ingressado na greve nacional, amplamente noticiada nos telejornais.

A estudante ouvida participa do projeto de Extensão “Mães Inclusivas: o protagonismo das mães de alunos público-alvo da Educação Especial” e segue recebendo regularmente sua Bolsa Extensão por acordo firmado entre o CLG e Direção Geral, que consideraram o pagamento das bolsas de Assistência Estudantil e as de Extensão e Pesquisa como essenciais durante a greve. Em 03/04/2024, o referido projeto apoiou a realização de evento institucional sobre o Dia Mundial do Autismo, temática que será desenvolvida no 2º Encontro sobre Autismo, que o Campus Votuporanga sediará em 08/06/2024 com a valiosa ajuda da estudante ouvida. A Educação Especial é algo levado a sério pelo IFSP, que formou seu primeiro estudante surdo em dezembro de 2023. Por conta da década de desinvestimento (2014-2023) orçamentário, o valor da bolsa Extensão do IFSP ficou congelado de 2013 a 2023, um dos motivos pelos quais estamos em greve, reivindicando Recomposição Orçamentária para avançar. O Campus Votuporanga sediará o 2º Encontro sobre Autismo com mato alto e no limite de seus recursos tecnológicos e de equipamentos multimídia. Nossa greve se preocupa com isso.

O CLG compreende a preocupação dos estudantes com o futuro e reforça que, até o momento, não houve sinalização do Governo Federal sobre a Recomposição Orçamentária, que pode ser realizada, com vontade política, por meio de uso de recursos liberados antecipadamente pela Lei Complementar 207/2024, promulgada pelo cumprimento de metas do Arcabouço Fiscal. Na prática, o Governo Federal agora tem acesso a 15 bilhões de reais e pode aplicar cerca de 3 bilhões para recompor os orçamentos das universidades e institutos federais. No Campus Votuporanga, o contrato de jardinagem foi descontinuado em 2014 e não há previsão de poda do mato, a guarita de veículos foi desativada em 2019 e, desde 17/05/2024, não há mais o contrato tradicional de vigilância patrimonial presencial com equipe de ronda 24 horas por dia. A partir de 01/06/2024, uma equipe de porteiros atuará das 5h às 0h e a segurança patrimonial ocorrerá por sistema de câmeras, via contrato de videomonitoramento. Além disso, resta apenas 1 laboratório de informática que atende 100% das demandas educacionais. No caso dos servidores técnico-administrativos, a maioria dos computadores utilizados tem mais de 10 anos de uso.

Os 347 milhões anunciados pelo Governo Federal em 10/05/2024 não recompõem o Orçamento da Educação Pública Federal e são apenas liberação de recursos contingenciados no ato de sancionamento da LOA 2024. Para o Campus Votuporanga, significam apenas cerca de R$ 130.000,00.

Até quando a Rede Federal conseguirá sobreviver sem orçamento adequado? Como ficará o Ensino de qualidade da Rede Federal?