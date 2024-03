O grupo promoveu um torneio beneficente cujo propósito era arrecadar alimentos para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 01/03/2024

No último mês, a tarde de sexta-feira no Assary ganhou um novo significado quando a turma do Sessentão decidiu unir forças em prol de uma causa nobre. O grupo promoveu um torneio beneficente cujo propósito era arrecadar alimentos para a Santa Casa de Votuporanga.

Seis times, cada um composto por atletas sessentões solidários, participaram do torneio. A única condição para a entrada na competição era a contribuição de alimentos não perecíveis, incluindo macarrão, óleo e leite. A ideia foi bem recebida pelos jogadores, resultando em uma generosa arrecadação para o Hospital.

A iniciativa foi concebida por três membros da turma do Sessentão: Pituca, Nei e Dorfo. O evento contou ainda com a contribuição fundamental do proprietário da JL Madeiras, João Lamon, que não apenas patrocinou o campeonato, mas também doou os insumos para um delicioso churrasco que complementou o ambiente festivo.

Ele expressou seu compromisso com a comunidade: "Eu sei o quanto é difícil gerenciar uma empresa, e imagino que administrar a Santa Casa seja ainda mais desafiador. São muitas pessoas envolvidas, desde colaboradores até médicos, todos trabalhando incansavelmente. Este é o lugar onde mais precisamos oferecer apoio, pois muitas vidas dependem dele. Se todos puderem contribuir um pouco, podemos fazer uma grande diferença”, enfatizou.

A Santa Casa, como instituição de saúde referência para a comunidade, enfrenta constantemente desafios significativos. “A despesa para manter suas operações é elevada, e as doações provenientes de eventos como o Torneio Beneficente do Sessentão JL Madeiras representam uma fonte crucial de sustentação”, complementou.