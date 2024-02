Destinado a pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho, o programa oferece 20 vagas para o curso de Panificação

publicado em 28/02/2024

As aulas serão ministradas em uma escola móvel de instalação da SDE, atendendo às demandas de mercado da região (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O programa Qualifica SP - Novo Emprego, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em Fernandópolis. Destinado a pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho, o programa oferece 20 vagas para o curso de Panificação.

As aulas serão ministradas em uma escola móvel de instalação da SDE, atendendo às demandas de mercado da região. O objetivo é conectar o aprendizado à empregabilidade, fornecendo treinamento em setores com vagas em aberto.

Interessados podem se inscrever pelo site qualificasp.sp.gov.br até o dia 12 de março. Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Em caso de número de inscritos superior ao de vagas, serão priorizadas pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos selecionados será feita por e-mail, com previsão de início das aulas em 19 de março. Para receber o certificado, o aluno deve ter pelo menos 75% de presença nas aulas.