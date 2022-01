Especialização integra Processo Seletivo de Residência Médica da Unifev e Santa Casa de Votuporanga

publicado em 12/01/2022

O curso com duração de dois anos e que dispõe de três vagas (Foto: Reprodução)

Uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e a Santa Casa de Misericórdia, por meio do Processo Seletivo de Residência Médica 2022, está com inscrições abertas para a especialidade "Medicina de Família e Comunidade", que integra o Programa Saúde da Família. Interessados com graduação já concluída em Medicina, podem se inscrever até às 23h59 do dia 17 de janeiro por meio do link. A prova será realizada dia 30 de janeiro.O curso com duração de dois anos e que dispõe de três vagas, contará com a supervisão de um preceptor com formação em Medicina da Família e Comunidade, além de uma bolsa de estudos no valor de R$8.212,18 como forma de incentivo e estratégia à formação de novos médicos de família; valor é duas vezes maior que o benefício do Ministério.As aulas, quase 100% práticas, possuem uma carga horária de atendimento médico dentro dos Consultórios Municipais supervisionadas por uma equipe de Estratégia de Saúde da Família. Os conteúdos teóricos serão ministrados pelos preceptores e contarão com o apoio e estrutura da Unifev e Santa Casa de Votuporanga.Mais informações podem ser obtidas no edital, acessando o site das inscrições.Além da especialização voltada à saúde familiar e comunitária, o Processo Seletivo Residência Médica 2022 também está com vagas abertas para: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem.O programa é desenvolvido pelo Ministério da Saúde através de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos, incluindo diagnóstico e tratamento, com o objetivo de oferecer atenção básica e primária de uma forma mais resolutiva e humanizada, sendo fundamental à consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo a família como foco principal e o ambiente com a qual está relacionada.