Novo bispo assume o lugar de Dom Tomé Ferreira da Silva, que renunciou ao comando da Diocese em agosto de 2021

publicado em 19/01/2022

Em comunicado, Dom Moacir agradeceu ao Papa Francisco pela escolha. "Nossa profunda gratidão ao Santo Padre o Papa Francisco por sua solicitude pastoral para com a Diocese de São José do Rio Preto" (Foto: Divulgação/CNBB)

O monsenhor Antônio Emídio Vilar foi nomeado pelo papa Francisco o novo bispo da Diocese de Rio Preto. O nome dele foi oficializado nesta quarta-feira (19). Ele assume o posto no dia 19 de março, aniversário da cidade.Vilar assume o lugar de Dom Tomé Ferreira da Silva, que renunciou ao comando da Diocese, em agosto de 2021, após o vazamento de um vídeo íntimo. Desde então, o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, ocupava o cargo de administrador apostólico.Em comunicado, Dom Moacir agradeceu ao Papa Francisco pela escolha. "Nossa profunda gratidão ao Santo Padre o Papa Francisco por sua solicitude pastoral para com a Diocese de São José do Rio Preto".Em live realizada na manhã desta quarta pelo Facebook da Diocese de São João da Boa Vista, o monsenhor Antônio Emídio Vilar agradeceu a acolhida de Dom Moacir. "Ao aceitar a minha nomeação como bispo da Diocese de Rio Preto, sou grato a Dom Moacir por seu pastoreio como administrador apostólico nesse tempo de sede vacante. Agradeço sua acolhida e amizade comigo, seu zelo paterno com o clero e sua animação sinodal com o povo, animado de vivo discernimento repleto de sabedoria".Ele ainda afirmou que "como dizia Dom Bosco, meu pai e mestre, um desejo do Papa é para nós uma ordem". "Esse novo apelo do Papa Francisco me lembra quando fui nomeado bispo 13 anos atrás, o mesmo Deus que nos escolheu nos fará fiéis até o fim. Não há porque temer o que virá, se é Deus que o quer, eu sou seu servo, ele é o Senhor. Cabe-me dispor a trabalhar como um simples operário de sua vinha, disposto ao que ele quiser. Para esse meu 'sim' peço as orações de todos vocês", completou.Monsenhor Antônio Emídio Vilar, S.D.B., nasceu em 14 de novembro de 1957 em Guardinha, Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Depois de concluir seus estudos em Filosofia na Faculdade Salesiana da Lorena-SP (1976-1978), ele foi enviado a Roma, onde obteve seu Bacharelado e Licenciatura em Teologia na Pontifícia Universidade Salesiana (1981-1986).Em 31 de janeiro de 1976, ele fez sua Profissão Religiosa na Sociedade Salesiana de St. Giovanni Bosco e recebeu ordenação sacerdotal em 9 de agosto de 1986.Ele ocupou os seguintes cargos: Coordenador de Estudos e Formador de Seminaristas, Diretor Comunitário, Coordenador e Professor do Instituto Teológico Pio XI em São Paulo-SP, Conselheiro da Província Salesiana de São Paulo, Mestre de Noviços, Pastor de Nossa Senhora Auxiliadora e Diretor do Instituto Dom Bosco em São Paulo-SP.Além disso, ele foi juiz do Tribunal Interdiocesano de Aparecida-SP e membro do Conselho Sacerdotal da Diocese de São Carlos-SP.Em 23 de julho de 2008, ele foi nomeado Bispo de São Luiz de Cáceres e recebeu ordenação episcopal no dia 27 de setembro seguinte. Dentro da Conferência Episcopal Brasileira, ele foi vice-presidente da Regional Oeste 2 e membro da Comissão da Juventude da CNBB.Em 28 de setembro de 2016, ele foi transferido como Bispo de São João da Boa Vista.*Com informações do Diário da Região.