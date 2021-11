São oferecidas no total 160 vagas, sendo 80 para medicina, 60 para enfermagem e 20 para psicologia

publicado em 18/11/2021

O vestibular da Famerp será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro, das 14h às 18h pela Fundação Vunesp (Foto: Guilherme Baffi)

Termina nesta quinta-feira (18), o prazo para inscrição no vestibular da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp). A instituição é referência no ensino superior pública paulista. São oferecidas no total 160 vagas, sendo 80 para medicina, 60 para enfermagem e 20 para psicologia. A taxa de inscrição é de R$ 165.O vestibular da Famerp será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro, das 14h às 18h pela Fundação Vunesp. Serão dois dias de provas. No primeiro a avaliação é de Conhecimentos Gerais - 80 questões objetivas distribuídas por Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Língua Portuguesa e Língua Inglesa.Já no segundo dia, a prova de conhecimentos específicos, mais oito questões de Biologia; seis de Química, seis de Física, além da realização da redação. O resultado será divulgado no dia 25 de janeiro de 2022 e as matrículas dos aprovados serão realizadas no dia 27.O link para inscrição é o*Com informações do Diário da Região.