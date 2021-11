Aplicativo utilizado pelos filiados para votar apresentou falhas; partido diz que votos registrados estão preservados

publicado em 22/11/2021

Da esquerda para a direita: Arthur Virgilio, João Doria e Eduardo Leite, que disputam as prévias, o presidente do partido, Bruno Araújo, e Tomás Covas, filho do prefeito falecido de São Paulo, Bruno Covas (Divulgação/PSDB)

O PSDB decidiu suspender as prévias que definiriam o candidato do partido à Presidência da República em 2022. A votação, realizada no domingo (21), por meio de sistema eletrônico, apresentou falhas durante todo o dia. Em nota, o partido informou que os votos registrados estão "preservados".Participam das prévias o governador de São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Segundo a legenda, o processo de votação foi concluído às 18h e, agora, "encontra-se pausado" devido a questões de infraestrutura técnica. O aplicativo criado para a eleição interna não teria comportado a demanda dos votantes.A votação começou às 7h deste domingo e estava prevista para terminar às 15h, mas o partido decidiu estender o prazo até as 18h devido à instabilidade do sistema. Doria questionou as falhas ao longo do dia e, junto de Virgilio, cobrou uma posição do presidente do partido, Bruno Araújo. "Queremos prévias, lisura e que todos os filiados cadastrados tenham direito garantido ao voto", afirmou.O governador de SP, que tem como principal adversário nas eleições internas do partido o candidato Eduardo Leite, havia marcado uma entrevista coletiva, ao lado de Arthur Virgilio, para logo após o encerramento da votação. Doria e Virgilio, no entanto, decidiram desmarcar o compromisso depois que o PSDB anunciou a suspensão da votação."Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado", diz a nota oficial.Uma nova data será definida para a continuidade da eleição interna, segundo a legenda, "para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto"."Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação", diz a nota do PSDB. O partido completou dizendo que "a integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas."*Com informações do Diário da Região