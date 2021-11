A balança é submetida aos ensaios de determinação de erros de medição, utilizando-se para isso padrões rastreados ao Inmetro

publicado em 29/11/2021

A ação foi realizada pela equipe de fiscalização do instituto em São José do Rio Preto (Foto: Ipem-SP)

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, realizou na sexta-feira, (26), a verificação inicial de 15 balanças, na fábrica da Valfran, em Votuporanga, cidade situada a 572 km da capital.Na fábrica da Valfran, a equipe do Ipem-SP realizou o Exame de Conformidade de Modelo Aprovado das balanças. Na ocasião, foi feita a verificação da conformidade do instrumento às características de construção descritas na portaria de aprovação de modelo baixada pelo Inmetro, e específica para o modelo inspecionado.Na sequência foram realizados os Ensaios de Medição. A balança é submetida aos ensaios de determinação de erros de medição, utilizando-se para isso padrões rastreados ao Inmetro.Sempre que um instrumento de medição é verificado e aprovado, recebe uma marca de verificação inicial. Recebe também uma marca de selagem, (selo de material plástico contendo o símbolo do Inmetro) objetivando garantir a inviolabilidade do instrumento.Em 2020, o Ipem-SP verificou no comércio 105.441 balanças, e na verificação inicial, no fabricante ou importador, 144.552, e autorizou por meio da declaração do fabricante a comercialização de 87.446.A ação foi realizada pela equipe de fiscalização do instituto em São José do Rio Preto.