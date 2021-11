Caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita

publicado em 10/11/2021

O caso registrado como morte suspeita, será investigado pela autoridade do 1º Distrito Policial (Foto: Divulgação)

Um aposentado de 72 anos foi encontrado morto em uma rua do bairro Parque Industrial, em Rio Preto, na manhã de terça-feira (9). A vítima estava caída sem os sinais vitais e sem marcas de violência.Segundo o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou na rua Tiradentes, por volta das 9h, o idoso já estava recebendo os primeiros atendimentos e uma médica do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) constatou o óbito dele no local.O caso registrado como morte suspeita, será investigado pela autoridade do 1º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.