Durante os dias 04 e 05 de novembro, os estudantes do Ensino Médio das escolas particulares de Votuporanga competiram no CSU

publicado em 17/11/2021

O “Interescolar CSU” foi realizado nos dias 04 e 05 de novembro e contou com a participação de estudantes do Ensino Médio das escolas Anglo, Celtas, Dinâmica e Passo a Passo (Foto: Unifev)

Novembro começou revelando os talentos do Colégio Unifev. Os alunos do Ensino Médio participaram de um campeonato de futsal entre as escolas particulares de Votuporanga, no CSU (Centro Social Urbano) e voltaram com a taça na mão, como campeões.O “Interescolar CSU” foi realizado nos dias 04 e 05 de novembro e contou com a participação de estudantes do Ensino Médio das escolas Anglo, Celtas, Dinâmica e Passo a Passo (Dom Bosco).Graças ao avanço da vacinação e seguindo todas as medidas de segurança em prevenção à COVID-19, a competição foi aberta ao público que pôde contemplar o show de bola dos vitoriosos: Diogo Vasconcelos de Faria; Igor Lima Gorayb; João Pedro Cabral Gratao; Heitor Miguel Magossi Cabral; Henrique Manzatto; Marcus Aurélio Molina Homsi; Natanael Neto De Lima Coutinho; Nicolas Lários Gonzales; Pedro Amorim Menechelli; Vinícius Cavali Seabra; e Vinícius Ortega Castelucci.O treinador e professor do Colégio, Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho), destacou a importância da socialização que o projeto trouxe e os efeitos do resultado para os jovens atletas.“A volta das rotinas de treinos e a conquista foram muito positivas. Em 2019, a equipe do Colégio disputou 5 competições e foi campeã de 3 delas. Agora, depois de mais de um ano parados, voltamos a disputar e já saímos campeões do primeiro campeonato. Um incentivo maravilhoso ao esporte”, explicou.Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, o projeto cumpriu o objetivo de estimular a interação social entre os alunos, valorizar a atividade física, o estímulo aos esportes e a competição saudável.