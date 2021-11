Os funcionários afirmam que os pedidos se deram por conta da "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep" e afirmam que "não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical"

publicado em 09/11/2021

Os pedidos foram registrados no SEI (Foto: Inep/Reprodução)

Funcionários do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) pediram demissão conjunta. Ao todo, na segunda-feira (8), ao menos 29 funcionários pediram exoneração ou dispensa do cargo em comissão ou função comissionada para os quais foram designados como titulares ou substitutos. Os pedidos foram registrados no SEI (Sistema Eletrônico de Informações).Os funcionários afirmam que os pedidos se deram por conta da "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep" e afirmam que "não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical". Na semana passada, dois coordenadores da autarquia haviam pedido demissão.O Inep é uma autarquia federal vinculada ao MEC (Ministério da Educação). O instituto é responsável por avaliações nacionais, como o Enem, que será realizado para mais de 3 milhões de estudantes nos próximos dias 21 e 28 de novembro. É responsável também pela aplicação de exames internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e por indicadores de qualidade da educação, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Inep realiza ainda os censos da Educação Básica e Superior e diversos outros estudos voltados para a educação.Os pedidos ocorrem em meio à publicização da insatisfação dos servidores da autarquia com a atual gestão de Danilo Dupas Ribeiro, que ocupa a presidência do Inep.Em nota, a Assinep (Associação dos Servidores do Inep) lamentou as demissões. "Nos últimos dias, temos acompanhado reiterados pedidos de exoneração apresentados por cerca de 30 servidores do Inep, os quais ocupavam posições de gestão e assessoramento no instituto. A Assinep lamenta profundamente que a postura da alta gestão do INEP tenha levado a situação da Autarquia a esse ponto dramático".*Com informações do Diário da Região.