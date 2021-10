Os cursos são gratuitos e o processo seletivo será por meio de histórico escolar

publicado em 26/10/2021

Interessados em estudar nas (Etecs Escolas Técnicas Estaduais) podem se inscrever no processo seletivo para o primeiro semestre de 2022, a partir desta terça-feira (26), até às 15 horas do dia 30 de novembro, somente pelo site. A taxa integral de inscrição é de R$ 19. Quem solicitou redução de 50% no valor deve aguardar o resultado do pedido, que será divulgado no dia 17 de novembro, para se inscrever.O Vestibulinho oferece 87.415 vagas para os Ensinos Técnico, Médio Integrado ao Técnico, Médio com ênfase e Especialização Técnica. Esse total inclui 47.070 vagas para os cursos técnicos (presenciais, semipresenciais e online), destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que oferecem um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação.Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico foram disponibilizadas 36.915 vagas, distribuídas entre os programas: Novotec Integrado e Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). O Novotec Integrado oferece as opções em tempo integral (M-Tec PI), ou em um único período (M-Tec).Já o programa Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) permite a conclusão dos Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico em cinco anos – um ano a menos que o período previsto para cursar as três modalidades. O ingresso na modalidade AMS ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica em três cursos.O Ensino Médio com ênfase (itinerário formativo) oferece 2.725 vagas. Já para os cursos de Especialização Técnica são 705 vagas, distribuídas entre a modalidade presencial e online.A seleção dos candidatos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.*Com informações de O Extra.net