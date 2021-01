Pais, responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança

publicado em 13/01/2021

Foi prorrogado até esta sexta-feira (15) o período para pedidos de transferências para, ou entre escolas da rede estadual. Pais, responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança.Os pedidos podem ser realizados diretamente nas escolas que pretendem conseguir a matrícula e nas unidades do Poupatempo. Alunos que já fazem parte da rede estadual também podem fazer a solicitação online pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED).Essa movimentação pode ser feita por alunos que já estão matriculados na rede estadual e desejam mudar de unidade ou estudantes oriundos das redes municipais. Ainda é possível solicitar transferências para as unidades do Programa de Ensino Integral (PEI), no total são 1.080 da modalidade em todo o estado.Vale ressaltar que, caso não haja a possibilidade de vaga na escola desejada, o aluno será direcionado para a unidade mais próxima do seu endereço e que se enquadre nas suas necessidades. Nenhum estudante fica sem vaga na rede estadual paulista.*Com informações de Região Noroeste