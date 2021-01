Pais, responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança de unidade até o dia 12 de janeiro

publicado em 06/01/2021

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebe, de hoje (5) até o dia 12 de janeiro, pedidos de transferências de alunos que desejem estudar nas unidades que fazem parte do Programa de Período Integral (PEI). O processo também vale para transferências entre escolas com períodos parciais.

Por conta da pandemia, esses pedidos podem ser realizados online pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), diretamente nas escolas que pretendem conseguir a matrícula ou nas unidades do Poupatempo. Vale ressaltar que, caso não haja a possibilidade de vaga na escola desejada, o aluno será direcionado para a unidade mais próxima do seu endereço e que se enquadre nas suas necessidades. Nenhum estudante fica sem vaga na rede estadual paulista.

Mais escolas do Programa de Ensino Integral

No próximo ano letivo, mais 416 escolas do Programa de Ensino Integral (PEI) estarão em funcionamento. O total de unidades que funcionam nesta modalidade vai aumentar de 364, em 2018, para 1.080 a partir de 2021, representando um crescimento de quase 300%.

As novas escolas manifestaram interesse em aderir ao programa e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.

As novas PEIs vão ofertar 254 mil novas vagas para alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio.











*Com informações de Governo do Estado de São Paulo