Polícia Militar vai realizar operações para coibir a criminalidade e verificar endereços dos detentos durante a saída temporária

publicado em 22/12/2020

Presos poderão deixar unidades prisionais do noroeste paulista a partir desta terça-feira (22) — (Foto: Carlos Dias/G1/Arquivo)

Mais de 3,8 mil detentos de unidades prisionais do noroeste paulista deixam as cadeias a partir desta terça-feira (22) para a saída temporária de fim de ano.

Durante a saída temporária, a Polícia Militar realiza operações especiais para coibir a criminalidade e verificar se os detentos estão nos endereços registrados e informados à Justiça.



Todos devem retornar até 18h do dia 5 de janeiro. Caso contrário, serão considerados foragidos da Justiça e perdem benefícios de progressão da pena.

Por causa da pandemia de coronavírus, no retorno, eles serão submetidos a um período de isolamento para monitoramento das condições de saúde.













*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba