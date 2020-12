A medida foi anunciada nesta última terça-feira (29)

publicado em 30/12/2020

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira, 29, que a instituição vai lançar um "programa de microfinanças". A proposta é ofertar financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 2 mil para mais de 10 milhões de brasileiros, com taxas de juros entre 1,5% e 2,5% ao mês.

Com taxas muito menores de juros permitirão que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agência.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, algumas iniciativas já estão em andamento, como o Programa Casa Verde e Amarela para o caso do setor de financiamento habitacional que também passarão a ter sua operacionalização pelo celular por meio do aplicativo Caixa Tem.

Ainda de acordo com Guimarães, todos os contratos desse programa serão, a partir de 2021, via aplicativo. Atualmente, A Caixa estima que 4,5 milhões de brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação.











*Com informações de Cidadão Net