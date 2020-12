Essa é a maior doação de um artista brasileiro para fim social

publicado em 16/12/2020

Parte do valor vem de recursos próprios, o restante de uma parceria do DJ com o game Free Fire - (Foto: Reprodução)

O DJ Alok, anunciou o lançamento do Instituto Alok, que fomentará ações de combate à exclusão social e geração de oportunidades.

O DJ doou para 27 milhões para o fundo – a maior doação de um artista brasileiro para fim social. Parte do valor vem de recursos próprios, o restante de uma parceria do DJ com o game Garena Free Fire, onde Alok é um personagem que tem “poder e cura”.

“A ideia do Instituto Alok é algo muito importante para mim, pois realmente é uma ideia que dá sentido a minha vida. Eu já tive alguns períodos intensos de depressão por sentir um vazio, até que compreendi que a busca por um propósito em vida é essencial. Neste momento comecei a viajar para a África, em Moçambique, e compreender ainda mais a questão filantrópica”, disse o artista no Instagram.



Resultado de anos apoiando diversos projetos

O Instituto Alok soa como resultado de uma longa trajetória do DJ apoiando diversos projetos que atuam em diferentes causas.

Fraternidade sem Fronteiras, Retratos da Esperança, GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, Hospital Pequeno Príncipe, Projeto Axé, Projeto Anelo, Todos pela Saúde, Associação Peter Pan, Amifest Igrejinha/RS, Médicos Sem Fronteiras, SAS Brasil – Saúde, Alegria e Sustentabilidade.

“Já faz alguns anos que tenho isso em mente, mas conseguimos organizar ele por completo agora neste período. Eu sempre fiz doações, mas agora com o valor que consegui arrecadar via Free Fire e também de recursos pessoais, passou a não fazer mais sentido para mim apenas as doações. Passei então a pensar em investimentos sociais de médio a longo prazo, que não excluem os projetos mais imediatos também e que toquem o meu coração. Porém, o grande lance do instituto a partir de agora é elaborar ações com inteligência em investimentos sociais, fazendo, inclusive, parcerias institucionais com outros empresários e pessoas para conseguirmos multiplicar o alcance das ações para a vida das pessoas através dele”, comentou.



Lançamento Oficial

O lançamento oficial acontece no próximo sábado, 19, durante o primeiro Especial de Final de Ano de Alok (Alive), que será transmitido pelo canal Multishow, na TV, e no canal oficial do DJ, no YouTube.

Alok também buscará parceiros para ampliar o fundo e impulsionar as iniciativas focadas em Empreendedorismo, Gastronomia Social (segurança alimentar) e Expansão da Consciência (desenvolvimento humano).

Com larga experiência no campo dos direitos humanos, o jornalista Geraldinho Vieira, que também é ex-diretor-executivo da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), assumirá a direção do Instituto Alok.













*Com informações de O Extra.net