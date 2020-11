Nesta terça-feira (17), o Contran decidiu revogar a Resolução e a partir de 01 de dezembro, os prazos voltam a contar

publicado em 19/11/2020

Em março, devido à pandemia do novo coronavírus, o Contran - Conselho Nacional de Trânsito - determinou a suspensão de prazos e processos para evitar aglomerações nos órgãos de trânsito e para não prejudicar a população. Em junho, a Res.782/20 referendou a decisão e a suspensão de prazos foi mantida.Nesta terça-feira, 17, o Contran decidiu revogar a Resolução 782/20 e a partir de 01 de dezembro, os prazos voltam a contar. Dentre eles está o prazo para renovação da CNH - Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o órgão, a nova resolução será publicada nos próximos dias.CNHs vencidas após 19/02/20, que não tinham prazo para serem renovadas, agora já têm uma data para regularização do documentoO restabelecimento dos prazos para renovação da CNH, engloba todos os condutores que tiveram habilitação vencida no período de 2020, inclusive aqueles com data anterior a 19/02/20. Essa regularização ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2021, seguindo os meses de validade.Veja como ficará:– Documentos com data de validade de janeiro de 2020 poderão renovar até 31 de janeiro de 2021.– Para as CNHs vencidas em fevereiro de 2020, a renovação poderá ocorrer até 28 de fevereiro de 2021.– Se a CNH venceu em março de 2020, a renovação poderá ocorrer até março de 2021.– E assim sucessivamente até atingir CNHs vencidas em dezembro de 2020 que poderão ser renovadas até dezembro de 2021.CNHs vencidas após janeiro de 2021De acordo com o Contran, a situação volta ao normal para condutores que tem a validade do documento a partir de 01 de janeiro de 2021. O Código de Trânsito Brasileiro diz que é permitido dirigir por até 30 dias com a CNH vencida.Lembrando que as CNHs que forem renovadas antes de abril de 2021 ainda terão o prazo de validade de acordo com o que diz o CTB atualmente. Por enquanto, o prazo de renovação da CNH permanece a cada cinco anos para condutores de até 65 anos. Acima dessa idade, a validade máxima é de três anos.(Fonte: Contran)