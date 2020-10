Este ano ocorrerão somente as missas em louvor a Nossa Senhora Aparecida no decorrer do dia, com a consagração ao final

publicado em 06/10/2020

A Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga foi consagrada pelo bispo Dom Lafayette Líbano que também tornou Nossa Senhora como Padroeira de Votuporanga. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga celebra no início da próxima semana, dia 12 de outubro, a data de sua padroeira e também padroeira da cidade e do Brasil. Este ano somente as missas durante o decorrer do dia farão parte das festividades.

A primeira missa do dia terá início a partir das 9h, à próxima será ás 11h e a última para encerrar a data comemorativa, terá início ás 19h30 . Todos os anos a carreata, a procissão e a quermesse em louvor a padroeira eram parte da tradição que também será quebrada devido à pandemia.

O povo de Votuporanga sempre teve muita fé em Nossa Senhora Aparecida, a ela foi dedicada à primeira capela da cidade. Apesar disso, quando foi criada a primeira paróquia, Dom Lafayette Líbano, bispo diocesano da época, escolheu como padroeiro São Pascoal de Bailão. Tempos depois, a pedidos da comunidade católica local, Dom Lafayette consagrou a paróquia à Nossa Senhora Aparecida, atual Catedral, tornando ela também, padroeira do município.