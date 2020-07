Valor-base é de R$ 55 mensais para compra de alimentos para quem é cadastrado

publicado em 13/07/2020

O Governo de São Paulo confirmou na última sexta-feira, 10, o pagamento da quarta parcela do programa Merenda em Casa. São mais de 770 mil estudantes que recebem mais uma vez o subsídio no valor de R$ 55 reais para a compra de alimentos.

O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo e será oferecido enquanto as aulas presenciais da rede pública estadual permanecerem suspensas.

Mais de 30 mil novos estudantes passaram a ser beneficiados pelo programa. Eles não estavam no primeiro diagnóstico da Secretaria Estadual da Educação que levantou as famílias vulneráveis, e foram mapeados agora por meio do trabalho das equipes escolares e das Diretorias de Ensino.

O processo para inclusão dos alunos da rede estadual consiste na busca ativa da família pela escola e apresentação de documentos que comprovam a situação da família no Cadastro Único.

A validação dos documentos é realizada previamente pelas escolas e depois pelas Diretorias de Ensino e Seduc. O trabalho de busca ativa das equipes escolares permitiu maior alcance do programa.

Alunos mais pobres recebem valor dobrado

Do total de beneficiários, 113 mil estudantes classificados na situação de extrema pobreza recebem mais uma vez o subsídio dobrado.

A verba extra é garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos privados para potencializar esforços e levar renda para as famílias mais vulneráveis do Estado.

Inicialmente o acordo foi fechado para garantir o pagamento de duas parcelas, em abril e maio, mas a renovação manteve o benefício para os meses de junho e julho.

Pagamento é feito pelo app PicPay

Assim como nos meses anteriores, o pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone.

Entretanto, os beneficiários que já receberam o subsídio nos meses anteriores, e portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento vai cair automaticamente.

“Ao pagar a quarta parcela do programa, mantemos nosso compromisso e dar assistência às famílias mais vulneráveis neste período tão complicado que enfrentamos. Além de cuidar da aprendizagem é fundamental que a gente também olhe para esse tipo de dificuldade”, afirma o secretário da Educação Rossieli Soares.

Benefício é destinado para compra de alimentos

– Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

– Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.



