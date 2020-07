Recurso será utilizado para custear atendimentos com qualidade e humanização

publicado em 10/07/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga conta com uma representante importante em Brasília. A deputada federal, Adriana Ventura, ciente das necessidades da Instituição e da referência na assistência hospitalar de Votuporanga e região, destinou uma emenda no valor de R$200 mil.

A verba está depositada na conta da entidade, proporcionando a manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A demanda da Instituição está cada vez maior atualmente. Além do enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), o Hospital segue atendendo diversas doenças. Despesas com estrutura física, profissionais, medicamentos crescem na contramão de receitas, especialmente com a queda de produção de convênios e particulares.

A emenda parlamentar será utilizada para a compra de medicamentos, materiais hospitalares, rouparia, serviços de terceiros não médicos e materiais de consumo.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância do recurso. “Estamos vivenciando um novo cenário na saúde com a pandemia. Além da assistência, a gestão se torna ainda mais desafiadora com a queda de atendimentos particulares e convênios, receitas que são utilizadas para reduzir o déficit do SUS. Esta verba veio para nos auxiliar no orçamento, salvando vidas”, disse.

Ele agradeceu a parceria de Adriana. “É uma deputada federal muito atuante. Adriana preza pelas instituições de saúde e foi uma grande porta-voz da nossa Santa Casa em defesa de nossa inclusão na emenda da bancada paulista. Com seu apoio, recebemos um recurso significativo neste ano. Foram R$886 mil utilizados no enfrentamento do Coronavírus. Investimos em readequações de estrutura – com alas, Pronto Atendimento e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivas – isolando nossos pacientes já na recepção. Foram necessários mais equipamentos de proteção individual, respiradores, custos que aumentaram ainda mais. A verba nos ajudou a manter nossa assistência com qualidade e humanização”, destacou.