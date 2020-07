Com apoio do Serpro, país dá um passo importante na digitalização da identificação universal dos brasileiros

publicado em 17/07/2020

O documento digital tem o mesmo valor que o cartão físico e para usar o aplicativo CPF Digital (Foto: Divulgação/Selectra)

A Receita Federal lançou o aplicativo CPF Digital para todos aqueles usuários que já solicitaram o documento pela internet, de maneira que os usuários podem aproveitar de diferentes funcionalidades como:Consulte a versão digital do seu CPF. Atendimento virtual interativo (ChatBot), com esta funcionalidade os usuários podem receber auxílio de como preencher a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 - IRPFAjuda os usuários com possíveis dúvidas sobre:Como preencher a declaração do IRPF, como consultar a restituição, prazo para a apresentação da declaração. No caso de não apresentar ou atrasar na entrega da declaração qual o valor da multa a ser paga, situações individuais, declaração em conjunto, carnê Leão e isenção para portadores de moléstias gravesO documento digital tem o mesmo valor que o cartão físico e para usar o aplicativo CPF Digital o contribuinte deverá ter feito o cadastro biométrico na hora da renovação ou emissão do CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pois para acessar a app será exigido a identificação biométrica. A app está disponível nas lojas Google Play e App Store.