O pagamento do auxílio emergencial segue dois calendários diferentes

publicado em 09/07/2020

(Foto: A Cidade)

A Caixa libera nesta quinta-feira (9) o saque da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para mais um grupo de beneficiários. Poderão retirar o dinheiro agora os nascidos em abril do 3º lote de aprovados, que tiveram o auxílio depositado em poupança digital em 16 de junho. O pagamento do auxílio emergencial segue dois calendários diferentes.Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital, e o dinheiro só pode ser usado para pagamento de boletos e compras online, por exemplo (não pode ser sacado diretamente). Para esse lote de beneficiários, os depósitos ocorreram nos dias 16 ou 17 de junho.Em um segundo calendário, o dinheiro é liberado para saque e transferência de acordo com o mês de aniversário. Quem pode retirar e transferir o dinheiro a partir de hoje são os nascidos em março. Amanhã (9), será a vez dos aniversariantes de abril. O calendário de saque segue até o dia 18 de julho.ChartMês de aniversário Depósito Saques e transferênciasJaneiro 16/jun 6/julFevereiro 16/jun 7/julMarço 16/jun 8/julAbril 16/jun 9/julMaio 16/jun 10/julJunho 16/jun 11/julJulho 17/jun 13/julAgosto 17/jun 14/julSetembro 17/jun 15/julOutubro 17/jun 16/julNovembro 17/jun 17/julDezembro 17/jun 18/julFonte: Caixa Econômica FederalO governo ainda não divulgou quando as demais parcelas serão pagas para esse grupo. Ao todo, são 4,9 milhões de beneficiários neste lote. Só os nascidos em abril representam 400 mil trabalhadores com direito ao auxílio.