Mantimentos foram entregues para o Hospital, que atende diariamente 2.000 pacientes de diversas cidades

publicado em 18/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Na pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Santa Casa de Votuporanga tem recebido diversas manifestações de amor ao próximo e solidariedade. O Ville Hotel Gramadão é um grande parceiro, que vivencia o dia a dia da Instituição, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).Nesta quinta-feira (18/6), a empresa destinou meia tonelada de alimentos para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias. Uma atitude generosa, que só comprova o quanto que a empatia e responsabilidade social fazem parte da família do Ville Gramadão.Valmir Dornelas explicou sobre a iniciativa. “Incorporamos em nossa política doações para as instituições da cidade, especialmente no enfrentamento do Coronavírus. Diante da necessidade, já entregamos sabonetes, leites, alimentos não somente para a Santa Casa, mas para diversas entidades que assistem o público de risco. Estamos unindo forças, visando auxiliar a manutenção dos atendimentos “, contou.Ele convidou seus amigos empresários a promover iniciativas beneficentes. “Acredito muito que estas ações devem ser reproduzidas por comerciantes, industriais e prestadores de serviço. Neste momento, todo apoio é bem-vindo, fazendo a diferença na nossa comunidade. Uma doação em uma apresentação musical ou até mesmo uma campanha interna de arrecadação de alimentos é capaz de salvar vidas!”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu todo engajamento. “Valmir é nosso diretor e esteve à frente do nosso Hospital como provedor. Sempre muito atuante, disposto a contribuir para o crescimento e desenvolvimento de nossa Instituição. Não seria diferente no enfrentamento de uma doença como COVID-19. Agradecemos cada colaboração e, principalmente, cada incentivo para que mais pessoas possam contribuir e, assim, mantermos a qualidade e humanização de nossa assistência”, concluiu.Mais AjudasAlém das doações para a Santa Casa, o empresário também destinou 380 kg de alimentos para a creche Irmão Mariano Dias, 120 kg para a vereadora Edinalva, que está fazendo a distribuição de marmitas para as pessoas carentes. além de seis mil sabonetes e seis mil litros de leite para que as entidades da cidade distribuam aos seus assistidos