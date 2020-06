O número de mortes por covid-19 no Reino Unido ultrapassou 40 mil, de acordo com dados do governo.

Ao todo, 40.261 pessoas morreram após testarem positivo para o coronavírus, informou o Ministério da Saúde.

Incluindo casos suspeitos, o número de mortes no Reino Unido ultrapassou 50 mil nesta semana, segundo contagem da agência de notícias Reuters a partir de dados oficiais.