publicado em 26/06/2020

As provas práticas do Detran para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devem ser retomadas na segunda quinzena de julho deste ano. A previsão é da associação das autoescolas de Rio Preto.

Os exames práticos do Detran foram suspensos no final do mês de março, início da quarentena decretada pelo governo do Estado, como parte da estratégia contra o coronavírus.

Segundo Marco Junio Rodrigues, presidente da entidade que representa 28 empresas do setor, o Detran solicitou que seja feito primeiro um levantamento da quantidade de pessoas que estão à espera dos exames. Após receber estes dados, a autarquia estadual vai fazer um cronograma para as provas.

Por enquanto, já está liberado, o retorno das aulas práticas de direção nas autoescolas de Rio Preto, a partir de 1º de julho, próxima quarta-feira. Para prevenção contra a contaminação pelo coronavírus, aluno e instrutor serão obrigados a usar máscaras durante as aulas.

As aulas de reciclagem e teóricas de habilitação também serão retomadas, mas no sistema de ensino a distância, por meio da internet.

Quem ainda não deu entrada no processo para obter a CNH vai ter de aguardar a reabertura do Detran.





