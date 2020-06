Decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes para apurar crime contra segurança nacional

publicado em 17/06/2020

(Foto: Divulgação/Supremo/Diário da Região/Agência Estado)

Dez deputados e um senador, todos bolsonaristas, tiveram os sigilos fiscais quebrados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que apura a organização de financiamento de atos antidemocráticos.

A decisão do ministro, que conduz as investigações, foi tomada no dia 27 de maio. As diligências do inquérito, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), começaram a andar na segunda-feira, 15, quando a Polícia Federal deu início ao cumprimento de seis mandatos de prisão contra integrantes do grupo bolsonarista '300 do Brasil'.

De acordo com a PGR, uma linha de apuração é que os investigados teriam agido articuladamente com parlamentares para "financiar e promover atos que se enquadram em práticas tipificadas como crime pela Lei de Segurança Nacional".

Nesta terça, uma força-tarefa voltou às ruas para fazer buscas e apreensões em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. Entre os alvos da ação de hoje estão o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), que está na lista dos que tiveram sigilo fiscal quebrado, o blogueiro Allan dos Santos, o empresário e advogado Luís Felipe Belmonte, principal operador político do Aliança pelo Brasil, o publicitário Sérgio Lima, marqueteiro do partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar, e o investidor Otavio Fakhoury, financiador do site Crítica Nacional. A ofensiva mira ainda youtubers bolsonaristas.

Alexandre de Moraes também é responsável por um outro inquérito, que se debruça sobre ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes do STF e seus familiares. Como Moraes é relator dos dois processos, um inquérito está subsidiando as investigações do outro.

A quebra foi determinada a Junio do Amaral, deputado federal (PSL-MG), Otoni de Paula, deputado federal (PSC-RJ), Caroline de Toni, deputada federal (PSL-SC), Carla Zambelli, deputada federal (PSL-SP), Alessandra da Silva Ribeiro, deputada federal (PSL-MG), Beatriz Kicis, deputada federal (PSL-DF), General Girão, deputado federal (PSL-RN), José Guilherme Negrão Peixoto, deputado federal (PSL-SP), Aline Sleutjes, deputada federal (PSL-PR), Arolde de Oliveira, e senador (PSC-RJ).

Por meio de sua assessoria, Zambelli afirma que "se alguém espera encontrar algo que me comprometa, terá uma grande decepção".

*Diário da Região/Agência Estado