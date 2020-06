Neste sábado (13), Zeca Baleiro, Roberta Miranda, Paulo Ricardo, Toquinho, Teresa Cristina e Sambô também fazem transmissões.

publicado em 13/06/2020

Veja a lista completa com horários das lives abaixo.Na onda das lives, o bastidor virou o show. Casas de músicos são os palcos possíveis no isolamento para conter o coronavírus.Veja lives por dia e onde assistir:Wallas Arrais - 15hElba Ramalho - 16hCat Dealers - 16h30Fafá de Belém - 17hSambô - 18hFrejat - 19hRoberta Miranda - 19hToquinho (Em Casa com Sesc) - 19hXand Avião - 19hPaulo Ricardo - 20hZeca Baleiro (Cultura em Casa) - 21h30Teresa Cristina - 22hLuan Santana - 22h30*G1