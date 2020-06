Projeto Rádio e TV Unifev traz Kleber Santos e Renato Santiago, a partir das 19h

publicado em 25/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

E quem disse que as festas juninas não iam acontecer neste ano?!?! Se depender da Rádio e TV Unifev seu arraiá está mais que garantido! Na live desta sexta-feira (24/6), os cantores Kleber Santos e Renato Santiago trazem o melhor do pé de serra, a partir das 19h, diretamente na telinha da TV e canal do Youtube.Então, prepare a casa, deixe espaço para a quadrilha, ajeite seu traje e o seu par! E, claro, deixe a solidariedade ser a protagonista deste grande evento. O propósito é, além de promover alegria, ajudar a Santa Casa de Votuporanga, referência para toda a região.E toda a expectativa? Kleber adiantou um pouco da atração. “Iremos fazer uma festa de São João, com Zé Ramalho, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, aquele forró nordestino para não deixar ninguém parado”, contou.A proposta de festa junina surgiu dos cantores. “Eu e Renato estávamos com projeto de festa junina. Mas a pandemia do Coronavírus interrompeu nossa agenda. Ao acompanhar toda esta iniciativa da Rádio e TV Unifev, conversei com a gestora das emissoras, Fabíola Fiorentino. Estamos muito animados com esta ação, que vai beneficiar o Hospital, neste momento que tanto precisa”, complementou.Ao longo da transmissão, as doações podem ser feitas em dinheiro por meio de um código QR Code ou com transferências na conta bancária. Além disso, haverá número de WhatsApp da equipe de Captação de Recursos para arrecadar as colaborações.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os envolvidos. “Cada sexta-feira é dia de fazer o bem, contribuir com nosso Hospital. Só podemos agradecer cada doação feita, cada artista que ofereceu seu talento em prol da nossa Instituição e, principalmente a Rádio e TV Unifev pela belíssima atitude. Cada auxílio é revertido na manutenção de nossos atendimentos, com muita qualidade e humanização”, finalizou.O projeto tem o apoio da Unifev, Colégio Unifev, LOF Professional, Marão Seguros, A Joia e Porecatu Supermercados e Laboratório Cythos.