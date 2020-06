Vendas de soja em grão, carne bovina, açúcar e café verde impulsionaram o resultado

publicado em 13/06/2020

Exportação de soja em grão ajudou a impulsionar recorde do mês de maio de 2020 (Foto: Reprodução/TVCA)

O agronegócio brasileiro exportou US$ 10,9 bilhões em maio e bateu recorde para o mês, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em comparação com maio de 2019, houve um crescimento de 17,9% nas vendas externas. Com isso, as exportações do setor corresponderam a 60,9% do total vendido pelo país.As principais contribuições para o resultado do mês foram os embarques de soja em grão (US$ 5,2 bilhões), carne bovina (US$ 780 milhões), açúcar (US$ 767 milhões) e café verde (US$ 468 milhões).

Por outro lado, as importações de produtos agropecuários diminuíram de US$ 1,18 bilhão em maio 2019, para US$ 835,78 milhões em igual mês deste ano, uma queda de 29,3%.

*G1.com