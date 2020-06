A distribuição de alimentos que ocorre nas rodovias do Estado supera em 1,6 vezes a expectativa anunciada

publicado em 08/06/2020

São Paulo, 08 de junho de 2020. O Governo do Estado de São Paulo coordena uma ação com as concessionárias fiscalizadas pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que resultou na distribuição de 377.830 kits de alimentação e de higiene para caminhoneiros que circulam nas rodovias paulistas. Apenas em alimentação, foram distribuídos quase 230 mil kits, quantidade que é 1,6 vezes maior do que o anunciado no início de abril, quando a expectativa era distribuir 140 mil kits alimentação e refeição.A iniciativa, promovida pela Secretaria de Logística e Transportes, Secretaria de Governo e pela Artesp, com apoio de empresas concessionárias, faz parte das medidas implementadas pelo Governo de São Paulo no enfrentamento à crise provocada pela pandemia do coronavírus. “Temos adotado diversas medidas para garantir boas condições de trabalho a esses profissionais essenciais e manter o abastecimento em São Paulo. Essa é uma medida de incentivo e respeito aos caminhoneiros”, afirma o Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.A ação continua e os pontos de distribuição variam de acordo com cada rodovia, podendo funcionar em praças de pedágio, postos de pesagem ou postos de combustível. Os caminhoneiros podem receber marmitex com refeição completa, embalagens com lanches, vales refeição ou kits de higiene pessoal. "É uma importante iniciativa das concessionárias, que continuam oferecendo todo o suporte necessário aos caminhoneiros, profissionais fundamentais que estão na linha de frente dos serviços essenciais neste período pandêmico”, afirma Renata Dantas, diretora geral interina da Artesp.Os caminhoneiros podem consultar os locais de distribuição dos kits no site www.abastecimentoseguro@sp.gov.br. A página, lançada pelo Governo do Estado, contém uma série de informações essenciais para orientar os caminhoneiros durante o período de pandemia do coronavírus. Além dos pontos de distribuição dos kits de alimentação, o site ainda disponibiliza, por exemplo, informações sobre a situação dos postos de abastecimento e locais com restrição de circulação dos veículos ou bloqueios municipais.Medidas para beneficiar caminhoneiros- Suspensão das pesagens nas rodovias estaduais;- Liberação de espaços nos postos de pesagem das rodovias para apoio e descanso de caminhoneiros;- Acesso liberado para caminhões aos domingos à tarde na chegada à Capital;- Canais para que caminhoneiros denunciem fechamentos de serviços essenciais e bloqueios em rodovias - 0800 055 5510 ou e-mail - abastecimentoseguro@sp.gov.br;- Distribuição de kits de alimentação para caminhoneiros pelo DER e concessionárias em rodovias do Estado;- Vacinação de caminhoneiros contra a gripe;- Entrega de mais de 25 mil adesivos eletrônicos para o pagamento automático de pedágios a caminhoneiros;- Criação de Força-Tarefa para auxílio aos caminhoneiros;- Criação do site: www.abastecimentoseguro.sp.gov.br.Sobre a ArtespA Artesp – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula e fiscaliza o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. A Agência também regula e fiscaliza o transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado de São Paulo.