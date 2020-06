As informações foram atualizadas às 18h30 desta segunda-feira (15) e foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde

publicado em 16/06/2020

Atualmente, 432.060 pessoas estão em acompanhamento médico em todo o Brasil (Foto: Reprodução/Jovem Pan)

O Brasil registra nesta segunda-feira (15) o total de 412.252 pessoas curadas do coronavírus, número que representa 46,6% do total de casos confirmados atualmente no país (888.271). As informações estão atualizadas até as 18h30 e foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. O Ministério da Saúde recebeu os dados, checou e consolidou todas as informações, que já estão publicadas nos sistemas oficiais e plataformas da pasta.



O número de pessoas curadas tem crescido dia após dia devido aos esforços que o Governo do Brasil tem empenhado em auxiliar estados e municípios a prepararem suas estruturas de saúde. O objetivo é fortalecer a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) com recursos humanos (médicos e profissionais de saúde), aporte de recursos, envio de insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes diagnósticos e habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para casos graves e gravíssimos, melhorando a capacidade de atendimento e resposta às demandas da população. Os profissionais de saúde também estão ganhando mais proteção, com o envio de Equipamentos de Proteção Individual (EPIS).

A publicação das informações reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a total transparência e o compromisso com a sociedade, buscando sempre alinhamento e pactuação com estados e municípios na tomada de decisões para cuidar da saúde de toda a população.

Atualmente, 432.060 pessoas estão em acompanhamento médico em todo o Brasil. Nas últimas 24h, a pasta registrou 20.647 casos novos do coronavírus.

Em relação aos óbitos, são 43.959 confirmações até o momento. Nas últimas 24h, foram registrados 627 casos de mortes nos sistemas oficiais do Governo do Brasil, sendo que a maior parte aconteceu em outros períodos. Do total, 256 óbitos foram confirmados nos últimos três dias e outros 4.070 casos seguem em investigação.