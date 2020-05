A informação foi divulgada pelo governador João Doria, em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (4)

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, durante coletiva de imprensa sobre o combate ao coronavírus. São Paulo, 09 de abril de 2020 (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O governo de São Paulo vai obrigar o uso de máscaras de proteção, nas ruas, em todo o estado. O decreto com detalhes sobre a aplicação da norma será divulgado na terça-feira (5) e a medida passa a vigorar a partir do dia 7 de maio. A informação foi divulgada pelo governador João Doria, em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (4). A regulação será de responsabilidade das prefeituras.Na capital paulista, além da obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, ruas e avenidas começaram a ter bloqueios parciais nesta segunda-feira (4), como mais uma medida para conter o avanço do novo coronavírus. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ideia é que o trânsito desestimule as pessoas a saírem de casa e isso aumente a taxa de isolamento social da cidade.Na mesma coletiva, o prefeito Bruno Covas afirmou que divulgará as regras sobre multas e fiscalizações a respeito do uso de máscaras até quarta-feira (6).No feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, o distanciamento social subiu para 56%, após ter registrado a pior marca (46%) no dia anterior. O ideal é entre 60% a 70%. Além dos bloqueios, a prefeitura posicionou blitz educacionais para conversar com a população e distribuir folhetos com informações sobre o novo coronavírus.De acordo com a atualização mais recente da Secretaria Estadual de Saúde, foram contabilizados 31.772 casos confirmados de COVID-19 no estado de São Paulo, com 2627 mortes. No Brasil, há 101.147 casos confirmados, com 7.025 mortes.A taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva (UTIs) no estado é de 67,9%. Na região da Grande São Paulo, a taxa chega a 88,8%.