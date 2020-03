Barragem da Vale se rompeu, deixando 259 mortos e 11 desaparecidos; segundo bombeiros, suspensão foi determinada pelo governo de MG até que seja revogado estado de emergência

publicado em 21/03/2020

Área atingida pelo rompimento da barragem um ano após a tragédia da Vale, em Brumadinho. (Foto: Raquel Freitas/G1)

Após 421 dias de trabalho, as buscas pelos 11 desaparecidos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foram suspensas neste sábado (21) pela primeira vez. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a determinação do governo de Minas Gerais vale até que seja revogado o estado de emergência por conta do coronavírus.A barragem B1 da Mina Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 270 vítimas, entre mortos identificados e desaparecidos.Até este sábado, a maior operação de buscas do Brasil seguia sem interrupção. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos envolvem cerca de 700 pessoas diariamente, entre bombeiros, funcionários da Vale e terceirizados, e a medida foi tomada para evitar aglomerações.Segundo o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira (19), Minas Gerais tem 38 casos confirmados de coronavírus. Há 4.084 casos suspeitos da Covid-19 em investigação no estado.O Ministério da Saúde declarou que a transmissão do novo coronavírus é considerada comunitária em todo o território nacional. Isso significa que não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior.Fonte: G1