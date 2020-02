Previsão da APAS é que os preços de bebidas e carnesse mantenham estáveis

publicado em 21/02/2020

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) prevê em 2020 um aumento de vendas reais para o Carnaval de +2,5% na comparação com 2019. A maior perspectiva de vendas está nas bebidas destiladas e carnes.Entre as bebidas alcoólicas, a expectativa dos supermercadistas é que a venda de destilados supere a cerveja (+8,1% contra +7,3%). Outros itens que envolvem o churrasco como o gelo, carvão e cortes típicos bovinos devem registrar aumento de vendas acima de +6,5%.A pesquisa com os supermercadistas aponta que durante o Carnaval, se os termómetros subirem, a venda de sorvetes pode registrar 50% acima da média diária. Independente da temperatura, o esperado é que a venda em relação ao ano passado seja maior em +7,5%, sendo o foco nas marcas de segunda linha, encontrado em Minimercados.“Teremos um Carnaval com preços contidos neste ano. Os produtos não devem sofrer aumentos. No caso das carnes bovinas típicas de churrasco o preço deve se manter após a queda de -5% registrada em janeiro. Já nas bebidas, a vodka deve apresentar o maior aumento entre as bebidas alcoólicas”, explica Thiago Berka, economista da APAS.Nos blocos de rua de São Paulo, o preço praticado por vendedores oficiais das bebidas alcoólicas, de acordo com a Prefeitura junto da patrocinadora oficial,apresenta a formatação de três latas de 269 ml por R$12, ou seja, R$4 por lata. Uma análise comparativa com o valor encontrado nos supermercados no Centro, Zona Leste, Norte, Sul e Oeste da capital mostra que o folião que optar comprar no supermercado pode economizar até -47,7% por unidade.Simulando a economia, o consumidor que beber 10 latasdeixará de gastar R$13,se somarmos o consumo em três dias de folia, a economia pode chegar em R$ 40.Curiosamente, este valor é maior que um fardo de 15 unidades de 269 ml que custa em média entre R$ 34 e R$ 36.Sobre a APAS – a Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem aproximadamente 1.500 associados, que somam cerca de 4.000 lojas.