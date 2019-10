No dia só deles, Arlete Mendes visitou as alas, entregando presentes e fazendo a alegria dos pequenos

publicado em 14/10/2019

A dupla distribuiu sorrisos, abraços, beijos e presentes por onde passou (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Ao olhar para o espelho, a doula Arlete Mendes iniciou a maquiagem. Pintou o rosto, colocou um nariz vermelho e deu “asas” à imaginação. Em cada pincelada, amor. A peruca veio junto com as ideias de transformar o ambiente hospitalar. Na mala, a vontade de alegrar o Dia das Crianças de dezenas de pequeninos que estão internados na Santa Casa de Votuporanga.Arlete chegou ao Hospital no Dia das Crianças, celebrado no último sábado (12/10), acompanhada de sua amiga Izabel Friaza. A dupla distribuiu sorrisos, abraços, beijos e presentes por onde passou. Foram visitas na ala de Pediatria, José Delgado, Pronto Socorro e convênio.A atitude solidária começou bem antes de sábado. “Entrei em contato para saber quantos meninos e meninas estavam internados. Comprei cada brinquedo buscando transformar o dia deles”, disse.Quem conhece a doula, sabe que este trabalho é a motivação de sua existência. “Não é por um acaso que rumamos caminhos na vida e, em certos pontos, teremos algumas oportunidades, de amparar alguém que estiver precisando no momento. Às vezes, apenas um abraço verdadeiro e mais demorado já faz a diferença. O ser humano é carente, tem fome e sede, muito mais de alimento para o corpo espiritual do que matéria. Em um Hospital, essa necessidade é dupla, e costumo dizer que felicidade pra mim, não é quando tenho um sorriso no rosto; mas sim, quando sou responsável pelo sorriso estampado no rosto de alguém”, afirmou.E quem duvida que esta ação fez a diferença na Instituição? Em cada encontro, a relação de amizade surgia. “Tinha uma mãe no Jardim, com sua filha no colo, e as duas choravam. A mãe porque estava cansada, estafada e foi ali onde fiquei mais tempo. A emoção das duas foi se transformando em gargalhadas”, contou.Se traz benefícios para os pacientes, imagina para quem realiza a solidariedade. “Fazer o bem ao próximo é uma obrigação de cada um, e além disso é uma terapia. Izabel se sentiu renovada ao fazer este trabalho comigo”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a dupla. “Arlete é nossa querida doula, com verdadeiro espírito altruísta. É voluntária em diversas causas nossas e demonstra real amor pela Instituição. Esta ação do Dia das Crianças foi muito especial. Nossas crianças esqueceram, por um momento, de que estavam internadas no Hospital e puderam celebrar o dia delas com muito humor e amor”, finalizou.