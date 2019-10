Filme com Joaquin Phoenix levou mais de 1,6 milhão de pessoas aos cinemas. Outra estreia, 'Angry Bird 2', ficou em segundo lugar.

publicado em 07/10/2019

"Coringa" dominou a bilheteria nacional no primeiro final de semana em que foi exibido (Foto: Divulgação)

Filme com Joaquin Phoenix levou mais de 1,6 milhão de pessoas aos cinemas. Outra estreia, 'Angry Bird 2', ficou em segundo lugar."Coringa" dominou a bilheteria nacional no primeiro final de semana em que foi exibido.O filme com Joaquin Phoenix no papel principal faturou R$ 29,5 milhões e levou 1,6 milhão de pessoas aos cinemas no período de quinta (3) a domingo (6).Veja ranking de bilheteria do final de semana:"Coringa" - R$ 29,5 milhões"Angry Birds 2 - O Filme" - R$ 3,2 milhões"Abominável" - R$ 2 milhões"Ad Astra - Rumo às Estrelas" - R$ 1,2 milhão"Ela disse, Ele disse" - R$ 1,1 milhão"Rambo: Até o Fim" - R$ 938 mil"It Capítulo 2" - R$ 738 mil"Predadores Assassinos" - R$ 510 mil"Vai que Cola 2 - O Começo" - R$ 454 mil"Bacurau" - R$ 422 mil