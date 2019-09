Na madrugada de domingo (22), um vendedor ambulante de 21 anos chegou a ser preso após furtar 18 celulares no Villa Mix em Rio Preto.

publicado em 23/09/2019

Celulares furtados e que foram recuperados durante evento de música em Rio Preto — Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Mais de 70 boletins de ocorrência foram registrados por furtos de celulares, neste fim de semana, em São José do Rio Preto (SP). Os furtos aconteceram durante o Villa Mix, um dos maiores festivais de música da região.Durante o evento, outros boletins de ocorrências também foram registrados por roubo e furto de objetos dentro de veículos.Na madrugada de domingo (22), um vendedor ambulante de 21 anos foi preso após furtar 18 celulares no festival de música em Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo evento quando receberam a informação de que o homem teria furtado celulares.O suspeito foi abordado e confessou que estaria com 18 celulares furtados dentro do Recinto de Exposições da cidade. Ele foi levado para o plantão policial e foi preso em flagrante por furto.Ainda segundo o B.O, os policias ligaram os celulares furtados e esperaram os donos entrarem em contato. Quatro vítimas já foram identificadas.Em nota, a organização do evento informou que o planejamento de segurança foi executado com êxito e que foram contratados 500 seguranças e 70 brigadistas, além do apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A nota diz que o evento foi encerrado cumprindo as normas de segurança. O evento recebeu 35 mil pessoas.