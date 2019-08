Enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, esteve no Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto

publicado em 20/08/2019

Estudos comprovam que adultos que foram amamentados são mais sadios física e psicologicamente (Foto: Santa Casa)

Discutir sobre aleitamento materno. Este foi objetivo da segunda edição do Simpósio, realizada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) em São José do Rio Preto. O enfermeiro supervisor da Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e Pronto Atendimento da Ginecologia e Obstetrícia, Rodrigo Soares Ribeiro, participou do evento, representando a Santa Casa de Votuporanga.Rodrigo contou sobre a capacitação. “Estamos no mês conhecido como Agosto Dourado, em que se comemora a semana mundial da amamentação. Discutimos a importância da rede de apoio (família, profissionais de saúde e serviços) que a puérpera precisa para continuar a amamentar”, disse.O enfermeiro enfatizou que o aleitamento é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre mãe e filho, com grandes vantagens para ambos. “O leite materno dado ao bebê após o parto faz o útero voltar ao tamanho normal mais rápido e diminui o sangramento, prevenindo a anemia materna e reduzindo o risco de câncer de mama e ovários. Para a criança, também há ganhos. Protege contra doenças, previne a formação incorreta dos dentes e problemas na fala, proporciona melhor desenvolvimento e crescimento, além de ser um alimento completo, dispensando água ou outras comidas até os seis primeiros meses de vida do bebê”, afirmou.Estudos comprovam que adultos que foram amamentados são mais sadios física e psicologicamente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que 33% dos recém-nascidos que não foram direto para o peito de suas mães na primeira hora de vida (Hora Dourada) apresentaram maior risco de morrer do que os que receberam o leite materno.Para Rodrigo, a participação do Simpósio foi muito importante. “Foi uma troca de experiências entre serviços, aquisição de novos conhecimentos. É sempre positivo estar entre os profissionais de outras instituições, agregando ainda mais para a assistência do nosso Hospital”, finalizou.