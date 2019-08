Criminosos quebraram uma das entradas do comércio, entraram no local, furtaram os aparelhos eletrônicos e fugiram.

Vinte e cinco celulares foram furtados de loja em Andradina (Foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil procura por ladrões que invadiram uma loja de departamentos e furtaram 25 celulares e uma televisão, na madrugada desta quinta-feira (22), em Andradina (SP).De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos quebraram uma das entradas do comércio, entraram no local, furtaram os aparelhos eletrônicos e fugiram.A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, mas não conseguiu localizar os criminosos.Ainda segundo o registro policial, o dono da loja de departamentos não informou o prejuízo que teve.