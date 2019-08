Passagem vai subir de R$4 para R$4,10, aumento de 2,5%.

publicado em 12/08/2019

Passagem de ônibus sofre reajuste em Olímpia — Foto: Reprodução/TV TEM

A partir desta segunda-feira (12) uma nova empresa assume o transporte coletivo de Olímpia (SP). Com isso, o valor da passagem vai aumentar.A passagem vai subir de R$4 para R$4,10, aumento de 2,5%. Para as linhas do Distrito de Ribeiro dos Santos, o valor vai subir de R$ 4,50 para R$ 4,55. A linha de baguaçu vai ter o valor de R$ 5 para R$ 5,20, um aumento de 4%.Novo cadastroOs cartões do transporte coletivo também não são mais os mesmos e será preciso fazer um novo cadastramento. Para isso, os moradores precisam ir até o terminal rodoviário com RG E CPF. O cartão fica pronto na hora.Na cidade, somente 30% dos passageiros são pagantes, 50% dos passageiros possuem a gratuidade, que são pessoas idosas e deficientes, e 20% são estudantes e pagam meia passagem. Os moradores que possuem a gratuidade precisam fazer um cadastro biométrico.