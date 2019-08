Ausência de chuvas favorece a ocorrência de fogo em matas e florestas; saiba como prevenir com simples atitudes

publicado em 17/08/2019

Queimada atinge rede elétrica na área rural de Mirandópolis (Foto: Da Assessoria)

Com a baixa umidade do ar e pouca chuva, folhas e galhos ficam mais ressecados, o que aumenta a possibilidade de queimadas. Durante os meses de julho e agosto, a Elektro registrou 57 ocorrências que ocasionaram desligamentos na rede de energia elétrica. Ao todo, mais de 26 mil clientes foram afetados neste período de estiagem. Boa parte das ocorrências foram registradas no Oeste do estado de São Paulo, nas regiões de Andradina e Votuporanga..As queimadas próximas à rede elétrica podem provocar o desligamento de energia. Mesmo sem atingir a rede, elas podem colocar em risco o fornecimento, já que, para provocar curtos-circuitos nas linhas de alta tensão, não é necessário que as chamas encostem nos cabos. O calor das queimadas e o campo ionizado em volta desses fios são suficientes para criar um efeito chamado de arco-voltaico.Por isso, é importante estar atento as dicas da Elektro para evitar queimadas e preservar a segurança durante este período:Não coloque fogo em terrenos baldios ou lixões;Não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas de metal ou vidro nas matas ou em acostamentos das rodovias;Procure fazer "aceiros" para controlar o fogo;Não solte balões! Além de ser proibido por lei, pode causar acidentes;Ao identificar um foco de incêndio, informe a Guarda Florestal e o Corpo de Bombeiros. Se for às margens de uma rodovia ou próximo de uma rede elétrica, notifique também a Elektro.A Elektro é uma distribuidora de energia com atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 2,6 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).