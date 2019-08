A apresentação está marcada para o dia 14 de setembro, no Votuclube; convites já estão à venda no lote promocional

publicado em 21/08/2019

No palco, o humorista Cleber Rosa apresenta seu personagem ‘Chico da Tiana’, que é sucesso na internet (Foto: Divulgação)

Redação

A Cidade FM traz pela primeira vez para Votuporanga e região um dos maiores humoristas do momento: Cleber Rosa, o Chico da Tiana, com o Stand up “Nói que é Pobre". A apresentação acontecerá no dia 14 de setembro, às 20h, no Votuporanga Clube.

No palco, o humorista apresenta seu personagem ‘Chico da Tiana’, que é sucesso na internet com alguns dos seus vídeos já tendo ultrapassado a marca de 600 milhões de visualizações. Uma das características do personagem são as reclamações feitas por telefone, porém, de forma muito bem-humoradas.

Para o show, o artista garante que todas as cenas e histórias contadas durante os vídeos serão apresentadas. Cleber Rosa ainda conta as histórias vividas pelo "pobre", daí o nome do show. Através do personagem ‘Chico da Tiana’, o comediante conta situações da cidade que sedia a apresentação.

Cleber Rosa conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais, já que seus quadros não têm palavrões e nem piadas de duplo sentido, atingindo assim crianças, jovens, adultos e senhoras e senhores.