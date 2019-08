Segundo os bombeiros, o motorista percebeu que estava saindo fumaça do capô do carro, por isso parou o veículo e desceu.

publicado em 09/08/2019

Veículo foi consumido pelas chamas em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um motorista que passava pela Avenida Ernani Pires Domingues, em São José do Rio Preto (SP), levou um susto nesta quinta-feira (8) depois que o carro dele pegou fogo.Segundo os bombeiros, o motorista percebeu que estava saindo fumaça do capô do carro, por isso parou o veículo e desceu. Em poucos minutos, as chamas começaram e se espalharam pelo veículo todo.Ainda segundo os bombeiros, provavelmente o incêndio aconteceu por falhas mecânicas. O fogo foi controlado em 20 minutos, e ninguém se feriu. O trânsito no local não foi prejudicado.G1 Rio Preto e Araçatuba