Evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria de Assistência Social

publicado em 27/07/2019

Zona Sul recebe Ação Comunitária neste sábado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A região Sul de Votuporanga será palco, neste sábado (27/7), de uma grande Ação Comunitária. O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Sul. A Ação será promovida na Praça 31 de Março, localizada no bairro Estação, no final da avenida Prestes Maia.O objetivo é proporcionar para as famílias do bairro a valorização da convivência social, além do fortalecimento de vínculos. A ação contará com as tradicionais comidas e bebidas típicas das festas juninas. Serão servidos gratuitamente chocolate-quente, quentão, pipoca, cachorro quente, entre outros. Além disso, haverá música ao vivo, a clássica quadrilha e danças típicas, decoração e brinquedos infláveis para as crianças.O Secretário Municipal de Assistência Social, Emerson Pereira, convida todos os moradores a participarem. "Será um momento de muita alegria, onde as famílias estarão unidas", disse. O Secretário acrescentou que até o final deste ano, eventos semelhantes serão realizados nos demais bairros de Votuporanga, com ações comunitárias. "Este tipo de evento é a forma mais fácil e prática para manter contato diretamente com todos os munícipes que são atendidos pela Assistência Social", falou.O prefeito João Dado valoriza ações como esta para aproximação da população com a Administração. "É uma grande oportunidade de aproximar ainda mais a população do Poder Público. Nossas famílias estarão mais fortalecidas e valorizadas, conhecerão os programas e serviços que são ofertados pela Prefeitura, através do CRAS e Secretaria de Assistência Social".AçõesEm junho, os públicos atendidos do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e Centro Dia do Idoso (CDI) participaram da tradicional festa junina.Recentemente, Simonsen também recebeu a Ação Comunitária. Mais de 500 famílias de prestigiaram o evento realizada na tarde do último sábado, dia 20, na Praça "Para João Paulo II". Foram oferecidas recreações com brinquedos infláveis, equipe de oficineiros, pipoca e algodão doce, além de lanches como bolo, cachorro-quente e refrigerante. A Ação Comunitária contou com apresentações culturais dos profissionais e dos usuários dos serviços locais, oficinas, panfletagens, esclarecimento e orientações sobre os serviços socioassistenciais e setoriais disponibilizados pela Prefeitura, entidades e organizações, viabilizando o repasse de informações, além de proporcionar atividades de cultura, lazer e recreação às famílias. Mais de 40 pessoas trabalharam nos bastidores para que o evento fosse um sucesso.