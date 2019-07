O período de férias teve início no dia 27 de junho para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino

publicado em 16/07/2019

No próximo dia 29 deste mês, será a vez dos alunos de 12 Centros Municipais de Educação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os alunos matriculados em 17 Cemeis e um Emei – Educação Infantil – retornarão às aulas nesta quarta-feira (17/07). O período de férias teve início no dia 27 de junho para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Votuporanga.No próximo dia 29 deste mês, será a vez dos alunos de 12 Centros Municipais de Educação (CEM) – Ensino Fundamental – retornarem às atividades.QualificaçãoDurante este mês, docentes e gestores passam por atividades de planejamento e formação. De 17 a 19 de julho, os profissionais da Rede Municipal de Ensino participam do 6º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (CIENP). Do dia 24 ao dia 26 será realizado o replanejamento por docentes e gestores em cada unidade e o retorno às aulas nas Unidades de Ensino Fundamental será no dia 29 de julho.