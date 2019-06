Encontro será realizado entre os dias 14 e 17 de julho no Hotel Ville Gramadão

publicado em 26/06/2019

Votuporanga será destaque em Educação em todo o país no mês de julho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga será destaque em Educação em todo o país no mês de julho. O Município sediará o Encontro de Integração e Planejamento da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação. O evento reunirá representantes da Câmara Técnica, Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) ou Colegiado entre os dias 14 e 17 de julho, no Hotel Ville Gramadão.

O encontro propõe um momento de reconhecimento entre representantes das iniciativas de colaboração que aderiram à Rede em 2019, bem como uma oficina de planejamento com os novos membros, de modo a garantir que a Rede represente as expectativas e demandas.

Além disso, o ADE Noroeste Paulista, em parceria com a Rede, realizará um seminário, que contará com a presença de lideranças educacionais como Prof. Alessio Costa (Presidente UNDIME Nacional); Prof. Luiz Miguel Martins (Presidente UNDIME/SP); Prof. Rossiele Soares (secretário de Educação do estado de São Paulo) e Prof. Mozart Neves Ramos (Conselho Nacional de Educação).