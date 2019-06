No dia do plantão, estudante se apresentou, mas não preencheu completamente a ficha de cadastro.

publicado em 28/06/2019

Santa Casa de Nova Granada registrou um boletim de ocorrência — Foto: Reprodução/TV TEM

A Polícia Civil de Nova Granada (SP) vai investigar o caso de um falso médico que trabalhou durante um plantão na Santa Casa da cidade. O hospital registrou um boletim de ocorrência de exercício ilegal da medicina.

De acordo com a Santa Casa, um estudante de 23 anos teria se passado por médico para atuar no local. O caso foi no dia 15 de junho e ele trabalhou em um plantão de 12 horas.

Segundo a Santa Casa, o hospital tem um quadro de plantonistas para trabalhar nos feriados e fins de semana. Nesse dia, um médico não poderia comparecer ao plantão, então a Santa Casa procurou outro profissional.

No dia do plantão, o estudante se apresentou, mas não preencheu completamente a ficha de cadastro. Pelas fichas de atendimento, a funcionária responsável conseguiu o CRM do referido médico, e ao consultar no CRM, não encontrou o nome e o número dele.