Acidente aconteceu no 'Arraiá do Servidô'; casal foi socorrido e está em situação estável

publicado em 29/06/2019

Rogério Lins, prefeito de Osasco, é atingido por explosão de fogueira em festa junina | São Paulo | G1

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama Aline foram atingidos por explosão em uma fogueira durante a festa junina Arraiá do Servidô. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, 28, em Osasco.A fogueira explodiu no momento em que o casal tentou acendê-la. No vídeo, é possível ver altas labaredas. O público não se feriu, graças à grades de contenção que cercavam a fogueira.Lins e Aline foram socorridos no local e encaminhados para o Hospital Municipal Antônio Giglio. Os dois estão em situação estável. Um novo boletim médico será divulgado na manhã deste sábado, 29.

